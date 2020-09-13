الكاظمي يعلن المرحلة الثانية لمحاسبة المتورطين بالدم العراقي

2020/09/13 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين....

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