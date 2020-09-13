ايران تمد العراق بمساعدات طبية جديدة لمواجهة كورونا

2020/09/13 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت دفعة جديدة من المساعدات الطبية القادمة من العتبة الرضوية في الجمهورية الاسلامية في ايران الى العاصمة العراقية بغداد لمساعدة العراق على مواجهة في...

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