بومبيو يرحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ويدعو أوروبا لإجراء مماثل

2020/09/13 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإدراج صربيا لحزب الله على قوائم الإرهاب وقال إن ذلك يساعد في التصدي لقدرات الحزب على تمويل وإدارة نشاطاته في المنطقة.

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