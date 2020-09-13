السفير الأميركي يؤكد دعم واشنطن لخطط الحكومة العراقية الاقتصادية

2020/09/13 | 19:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير المالية علي علاوي، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إن "وزير المالية علي علاوي التقى اليوم بمكتبة في بغداد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق".

وأضاف البيان أنه "تم أثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين".

واشار البيان إلى أن "السفير الامريكي أكد على دعم بلادة الكامل للخطط والاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية خاصة بما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة".

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