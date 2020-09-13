2020/09/13 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن صندوق الإسكان العراقي احدى تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، عن انجاز 75% من خطته الاقراضية للعام الجاري 2020.

وقال مدير عام دائرة الصندوق ضياء موجد، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “خطة الصندوق للعام الحالي تضمنت منح 12 الف قرض للمستفيدين في عموم المحافظات، انُجز منها 75% من على الرغم من الظروف التي مر بها البلد بسبب تفشي جائحة كورونا حيث استمر الصندوق بعمله بأسلوب التقديم الالكتروني للراغبين بالحصول على القرض خدمة للمواطنين”.

واضاف موجد، ان “خطة الصندوق تتضمن كذلك تمويل المجمعات السكنية الاستثمارية عن طريق منح قروض للمواطنين المسجلين عليها”، لافتا الى انه “بلغ عدد المجمعات السكنية التي يجري تمويلها 7 مجمعات بواقع مجمعين ببغداد والبقية موزعة على المحافظات، فيما تمت الموافقة كذلك على تمويل 15 مشروعا جديداً في عموم المحافظات تماشياً مع التوجه الحكومي لحل ازمة السكن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان يعلن عن انجاز 75% من الخطة الاقراضية للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان يعلن عن انجاز 75% من الخطة الاقراضية للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).