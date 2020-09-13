وزارة الثقافة تقرر مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص منحة الصحفيين وتعيين خريجي الإعلام

2020/09/13 | 19:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الثقافة، حسن ناظم، عن مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص منحة الصحفيين ووضع خريجي الإعلام بخطط التعيينات المستقبلية.جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الاحد، مجموعة من خريجي الإعلام المعتصمين من أجل الحصول على درجات وظيفية ورعاية اجتماعية للصحفيين.وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ناظم اكد خلال اللقاء إنه بصدد مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص دفع منحة الصحفيين، ووضع خريجي الإعلام بخطط التعيينات المستقبلية للوزارة"، مشدداً على أن "الوزارة ستراعي في التعيينات الاختصاص والخبرة والحاجة إلى التخصصات كافة".واضاف" كما وافق على إشراك اثنين من المتظاهرين في اجتماعه الأربعاء المقبل مع نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وطرح ورقة مطالب مكتوبة للتباحث بشأنها".بدورهم قال المتظاهرون، إنهم يعولون على وزير الثقافة أن يكون صوتهم المسموع داخل مجلس الوزراء، ويساهم بتحقيق مطالبهم المتمثلة بتخصيص درجات وظيفية لخريجي الإعلام، وشملهم في شبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير راتب بسيط للعاطلين عن العمل منهم، بسبب ظروف كورونا الحالية".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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