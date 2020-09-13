النائب الحلبوسي: الكرة الان في ملعب الكاظمي لاتخاذ الاجراء والبرلمان داعم رئيسي لحصر السلاح

2020/09/13 | 19:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن تحالف القوى هيبت الحلبوسي، الاحد، دعم مجلس النواب لحصر السلاح بيد الدولة.وقال الحلبوسي {للفرات نيوز} انه" سبق وان حذرنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومن قبله بضرورة حصر السلاح وفرض هيبة الدولة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات الصارمة، وهذا الامر الجميع متفق عليه".واضاف ان" الكرة الان في ملعب الكاظمي هو من يتخذ الاجراء ومجلس النواب داعم له الى مدى بعيد لحصر السلاح بيد الدولة".وأكد المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى الإمام علي السيستاني {دام ظله}، الاحد، على سحب السلاح المنفلت والكشف عن قتلة المتظاهرين ومنفذي الاغتيالات.وأشار الإمام السيستاني {دام ظله} خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بمكتبه اليوم الأحد الى، أن "الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية".وشدد الامام السيستاني {دام ظله} على ضرورة "تحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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