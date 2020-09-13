السعودية تكشف عن خطة بـ”مشاريع عملاقة” في العراق: 3 جوانب ستكون هدفنا

2020/09/13 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، عزم المملكة إقامة مشاريع عملاقة في العراق في 3 مجالات.

وقال الشمري في مقابلة متلفزة، إن ” الشركات السعودية تعتزم في الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع في العراق”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والزيارات التي تنعكس إيجابا على الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المشاريع العملاقة الاستراتيجية بمجالات الغاز والطاقة والبتروكيميويات”.

وهبطت اليوم الطائرة السعودية C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي، بحضور السفير السعودي في العراق ورئيس لجنة الصحة البرلمانية ووكيل وزارة الصحة ومعاون رئيس اركان الجيش للإدارة ومدير الامور الطبية وقائد القوة الجوية العراقية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، تسلم العراق 5.7 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من المملكة العربية السعودية.

وتسلم العراق منذ ظهور جائحة كورونا إلى الان مئات الاطنان من المساعدات الطبية، من هنغاريا، والاتحاد الاوربي، وإيران، ومصر، وتركيا واذربيجان، والامارات.

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