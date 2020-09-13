رئيس مجلس النواب: الثوابت التي اكدتها المرجعية كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها

2020/09/13 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان الثوابت التي اكدتها المرجعية الرشيدة، وتعبر عن تطلعات الشعب العراقي، كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها، من اجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات.

وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة له على منصة تويتر، ان “خير الكلام ماقل ودل”.

واضاف رئيس المجلس، ان “الانتخابات المبكرة النزيهة، ومواجهة الفساد فعلا وليس قولا، وفرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنلفت، وسيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي، هي ثوابت اكدتها المرجعية الرشيدة، وتعبر عن تطلعات الشعب العراقي”.

واكد، “كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها، من اجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات”.

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