الاردن يسجل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا .. اليوم

2020/09/13 | 19:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن الأحد منها 248 إصابة محلية.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن منذ بدء الجائحة إلى 3314 حالة.وولفت جابر الى تسجيل حالتي وفاة في مستشفيي الأمير حمزة والجامعة الأردنية.كما اعلن جابر عن تسجيل 50 حالة […]

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