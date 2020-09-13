بيرلو: اريد مهاجماً في اسرع وقت

2020/09/13 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، من إدارة النادي الإيطالي سرعة التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وقال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” بعد انتهاء مباراة نوفارا الودية والتي فاز فيها يوفنتوس بنتيجة 5-0، “حاولنا إيجاد حلولًا مختلفة، في الشوط الأول لعبنا بأربعة لاعبين في الدفاع، وفي بعض الأوقات كانوا 3 لاعبين فقط”.

وتابع: “لكنني احتاج إلى مهاجم في أسرع وقت ممكن، ومازال أمامنا وقت في سوق الانتقالات، الذي يستمر حتى بداية تشرين الاول”.

وعن أداء رونالدو أمام نوفارا: “كريستيانو بخير، وأظهر أنه في حالة بدنية وفنية جيدة منذ أن كان مع منتخب البرتغال”.

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودة الجماهير في الدوري الإيطالي: “مازال هناك بصيص من الامل لتواجد الجماهير في المدرجات بالفعل يوم، الأحد المقبل، أمام سامبدوريا، نحن بحاجة لهم، وكذلك الأندية الأخرى المحلية والقارية”.

ورحل عن يوفنتوس، جونزالو هيجواين، الذي وصل أمريكا قبل يومين تمهيدًا للانتقال إلى إنتر ميامي ومالكه، ديفيد بيكهام.



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