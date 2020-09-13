السعودية تعلن عزمها اقامة مشاريع عملاقة في العراق بـ 3 مجالات حيوية

2020/09/13 | 19:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، عزم المملكة إقامة مشاريع عملاقة في العراق في 3 مجالات.

وقال الشمري في مقابلة متلفزة تابعتها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (13 ايلول 2020) إن " الشركات السعودية تعتزم في الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع في العراق"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والزيارات التي تنعكس إيجابا على الشعب العراقي".

وأضاف، أن"المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المشاريع العملاقة الاستراتيجية بمجالات الغاز والطاقة والبتروكيميويات".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعلنت الاحد، تسلم مساعدات طبية من السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان مقتضب، اليوم، 13 أيلول 2020، ان "العراق تسلم 5,7 اطنان من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".

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