2020/09/13 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد:تجاوز الاهلي السعودي مفتاح التاهل للدور الـ16

اكد مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد جاهزية فريقه لمواجه الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، رغم عدم التحضير الكافي بسبب توقف الدوري العراقي وكذلك جائحة فيروس كورونا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية والسفير الامريكي يبحثان تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية والسفير الامريكي يبحثان تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).