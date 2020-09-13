رانيا يوسف تعلن عن أسماء وصور جديدة للمتحرشين بها

2020/09/13 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/تواصل الفنانة رانيا يوسف ، من حين لآخر ، الإفصاح عن أسماء وصور المتحرشين بها ، فى إطار حملة “افضخى متحرش”، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستغرام” .ونشرت يوسف ، منذ قليل ، صور وأسماء متحرشين جدد وعلقت علي الصور قائلة: “السكوت عن التحرش جريمة… ماتخافيش وافضحي متحرش”.وقد قدمت يوسف ، […]

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