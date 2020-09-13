النقل تعلن عن جدول الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

2020/09/13 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل، عن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، ليوم غد الاثنين.وتضمن الجدول، بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه،"22 رحلة ذهاباً واياباً منها داخل العراق، واخرى خارجه"./انتهى10

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