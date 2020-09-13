2020/09/13 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت مكافحة اجرام بغداد القبض على ٢٣ متهما بجرائم الاختطاف والقتل والمخدرات والسرقة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في مناطق متفرقة من بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : ان مفارز مكاتب مكافحة الإجرام نفذت خلال ال(٢٤) ساعة الماضية (٢٣) امرا للقبض القضائي لثلاثة متهمين لأرتكابهم جريمة خطف ضمن مكاتب مكافحة إجرام ( النهروان، والتاجي، والبياع ) وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، والقبض على متهمين أثنين ضبط بحوزتهم مادة الكرستال ضمن مكاتب مكافحة إجرام الكاظمية والقدس وفق المادة ٢٨ مخدرات، والقبض على ثمانية متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الحبيبية، والحرية، والكرامة،والصالحية، وحسينية، المعامل، وبغداد الجديدة، والمحمودية، وباب الشيخ وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.واضاف كما القت المفارز القبض على سبعة متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام المنصور، وحي العامل، والاعظمية، والكرادة، والخضراء، والشعب، والزهور ، وفق المواد ٤٤٦، و ٤٥٣، و ٤٤٤، و ١٦٠، و ٢٩٢ ق.ع، كما تمكنت ضبط ثلاث عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة ومكتب مكافحة إجرام المدائن ./انتهى9

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