بعد توقف دام اشهر ... الكلية العسكرية تستأنف نشاطها التدريبي لطلاب دورة ١٠٩

2020/09/13 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الدفاع عن استئناف الكلية العسكرية نشاطها التدريبي لطلاب دورة ١٠٩.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بناءً على توجيهات وزير الدفاع استأنفت الكلية العسكرية نشاطها التدريبي لطلاب الدورة ١٠٩ ، تماشيا مع الشروط والضوابط الصحية بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وتضمن التدريب العرض الصباحي والتدريب العسكري والدروس النظرية وفق المنهج التدريبي المعد من قبل الكلية .وخضع طلاب الدورة لفحوصات طبية مشددة مع الحفاظ على التباعد الصحي والإجراءات الوقاية اللازمة./انتهى9

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