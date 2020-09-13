السعودية.. قرارات جديدة بشأن سفر المواطنين والأجانب وأداء العمرة

2020/09/13 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، رفع الحظر المفروض على سفر ومغادرة مواطنيها ابتداء من يناير المقبل، والسماح لغير السعوديين بدخول البلاد "وفقا للإجراءات الصحية"

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