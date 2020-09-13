وزير الثقافة يستقبل مجموعة من ’معتصمي الإعلام’

2020/09/13 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الأحد، مجموعة من خريجي الإعلام المعتصمين في مكتبه بمقر الوزارة.



وقال ناظم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايلول 2020)، إنه "بصدد مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص دفع منحة الصحفيين، ووضع خريجي الإعلام بخطط التعيينات المستقبلية للوزارة"، مشدداً على أن "الوزارة ستراعي في التعيينات الاختصاص والخبرة والحاجة إلى التخصصات كافة".

ووافق على "إشراك اثنين من المتظاهرين في اجتماعه الأربعاء المقبل مع نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وطرح ورقة مطالب مكتوبة للتباحث بشأنها".

بدورهم قال المتظاهرون، إنهم "يعولون على وزير الثقافة أن يكون صوتهم المسموع داخل مجلس الوزراء، ويساهم بتحقيق مطالبهم المتمثلة بتخصيص درجات وظيفية لخريجي الإعلام، وشملهم في شبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير راتب بسيط للعاطلين عن العمل منهم، بسبب ظروف كورونا الحالية".

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