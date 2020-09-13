القاهرة: سياسات تركيا توسعية ومزعزعة لاستقرار المنطقة

2020/09/13 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاحد، إن هناك تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان، أن “سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف المسؤول المصري قائلا: “إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها”، مشيرا إلى أن “هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا”.

وشدد وزير الخارجية المصري، دعم القاهرة لكل الجهود الرامية للتوصل لحل للأزمة الليبية، مبينا دعم مصر للحوار “الليبي- الليبي” في المغرب.

وتابع قائلا: “نتمسك بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة ونؤكد على وحدة الأراضي الليبية واحترام القرارات الدولية”.

وبدوره قال وزير الخارجية الأرمني، زوهراب مناتساكانيان، إن “تركيا تنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان”.



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