إدانة شديدة لاعتداء

2020/09/13 | 19:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]ادانت نقابة أطباء كوردستان فرع اربيل ، اليوم الاحد، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في احدى المستشفيات في المدينة من قبل ذوي احد مرضى بفيروس كورونا.

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