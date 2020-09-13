كورونا.. الاعتداءات على الكوادر الطبية تصل الى أربيل

2020/09/13 | 19:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أدانت نقابة أطباء كردستان فرع اربيل ، اليوم الاحد، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في احدى المستشفيات في المدينة من قبل ذوي احد مرضى بفيروس كورونا.





وجاء في بيان للفرع أدان فيه "بشدة الهجوم على طبيب مقيم دوري أثناء أداء واجبه الرسمي بين المصابين بفيروس كورونا في مستشفى طوارئ غرب اربيل بشكل وحشي وغير إنساني من قبل ذوي احد المرضى".

وعبر البيان عن القلق العميق لنقابة اطباء كردستان، مطالبا باتخاذ الاجراءات الفورية لمعاقبة الاشخاص المعتدين.

واضاف البيان ان من واجبها ان تتبنى هذه القضية وتسترد حق هذا الطبيب، مطالبا اعتقال جميع المهاجمين خلال 24 ساعة ليواجهوا القانون".

كما طالبت النقابة بتعويض الطبيب المعتدى عليه معنويا وماديا، مشددا على تكثيف إجراءات حماية وامن المستشفيات وعدم السماح بتكرار هكذا حالات.

وطالب البيان بالتحقيق الدقيق مع القوة المكلفة بحماية المستشفى، متسائلا عن كيفية حصول هجوم على طبيب مع وجود قوة امنية داخل المستشفى؟ ".

ودعا البيان برلمان كردستان بالإسراع في العمل على اصدار قانون "حماية الاطباء" مثلما جاء في برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة لاقليم كردستان.

وكان مجلس القضاء الأعلى الإتحادي أكد من خلال إعمامه خلال الشهر المنصرم على حماية الكوادر الطبية والصحية من الاعتداءات التي تطولهم، لاسيما في المدة الأخيرة التي شهدت العديد من حوادث الاعتداء والضرب للأطباء والعاملين في القطاع الصحي من قبل ذوي المرضى والمصابين وتحميلهم مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي، مشددا على العقوبات التي فرضها المشرع العراقي لمكافحة هذه الظاهرة.

عمار المسعودي

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