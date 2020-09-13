2020/09/13 | 19:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدم النائب ، فالح الخزعلي، مقترحاً لاستثمار ضفتي شاطئ شط العرب في البصرة.وقال الخزعلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" فاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية حول ضرورة استثمار ضفتي شاطئ شط العرب في البصرة بمقترح عرض المشروع على الشركات الاستثمارية للاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للشاطئ واقامة مجموعة من المشاريع ذات النشاط السياحي عن طريق الاستثمار". وعد الخزعلي هذا المشروع" بداية لاستثمار الجزر في شط العرب وساحل الفاو ويمكن ان تكون هذه المناطق قبلة للسياحة الداخلية والخارجية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة وتشغيل العاطلين عن العمل من ابناء محافظة البصرة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مقترح نيابي باستثمار ضفتي شط العرب في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مقترح نيابي باستثمار ضفتي شط العرب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).