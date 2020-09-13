عدّاد الجائحة: نحو 300 ألف إصابة.. وأكثر من 8 آلاف ضحية

2020/09/13 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس القاتل إلى أكثر من 8 آلاف (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 290 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق نحو 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 10 أيلول/سبتمبر، وأعلنت تسجيل ​3531 إصابة جديدة و73 حالة وفاة.

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