2020/09/13 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف اللواء سمكو كاظم بمنصب معاون وكيل الداخلية لشؤون الامن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف اللواء سمكو كاظم بمنصب معاون وكيل الداخلية لشؤون الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).