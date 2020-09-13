2020/09/13 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي : الثوابت التي اكدتها المرجعية تعبر عن تطلعات الشعب العراقي المركز الخبري الوطني.

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