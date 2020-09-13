2020/09/13 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افادت خلية الإعلام الأمني في تنويه صدر يوم الاحد بأن جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي بمحيط مطار بغداد الدولي .وأضافت نسترعي الانتباه الى ذلك وهو اجراء طبيعي بمتطلبات التدريب الخاصة لابطال جهاز مكافحة الارهاب .هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الارهاب يجري تدريباً خاصاً بمحيط مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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