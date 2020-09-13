وزير المالية والسفير الامريكي يبحثان تعزيز آلية التعاون الاقتصادي والمالي

2020/09/13 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد_واع

بحث وزير المالية علي علاوي، اليوم الاحد، مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر تعزيز آلية التعاون الاقتصادي والمالي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير المالية علي علاوي التقى اليوم 2020/9/13 بمكتبة في بغداد سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق"، لافتا الى انه "تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين".

من جانبه أكد السفير الأمريكي عن "دعم بلاده الكامل للخطط والإجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية خاصة بما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة".

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