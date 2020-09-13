ازمة ميسان تقرر استمرار الحظر الجزئي ونسبة الدوام 50%

2020/09/13 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الازمة في ميسان، الاحد، عن استمرار الحظر الجزئي وان تكون نسبة الدوام في الدوائر الحكومية 50% مع منع اقامة مجالس العزاء .وقال بيان الخلية ان رئيس خلية الازمة في ميسان علي دواي تراس اجتماع الخلية الرابع والعشرين بحضور كافة اعضائها ،لمناقشة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة كورونا والموقف الوبائي […]

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