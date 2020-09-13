300 مليون فقط مكافأة رئيس مجلس إدارة آسيا سيل ونائبه

2020/09/13 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت وثيقة حصلت صادرة عن شركة آسيا سيل للأتصالات عن منح مكآفأة لرئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، ومثلها لنائبه.وتضمنت الوثيقة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في مدينة السليمانية بتاريخ 12-7-2020 ، والذي ناقش نشاط الشركة المالي للعام المنتهي في 31/12/2019.وأشارت الى أن المجتمعين قرروا بعد ابراء ذمة رئيس […]

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