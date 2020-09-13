2020/09/13 | 20:05 - المصدر: عين العراق

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الأنبار..



اعتقال مجموعة ارهابية فجرت عجلة مفخخة قبل أيام

افاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، الاحد، باعتقال مجموعة ارهابية نفذت عملية تفجير عجلة مفخخة وسط مدينة الرمادي .

وقال رزيج ان “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن المحافظة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر المجموعة الارهابية التي نفذت عملية تفجير عجلة مفخخة في الحي الصناعي في مدينة الرمادي اسفرت عن اصابة ثلاثة مدنيين بينهم اثنين من منتسبي القوات الامنية “.

واضاف ان”القوات الامنية تمكنت من اعتقال جميع عناصر المجموعة الارهابية وعددهم 4 إرهابيين”، مبينا ان “القوات الامنية تحركت وفق معلومات استخباراتية على اماكن تواجد الارهابين وتمكنت من اعتقالهم دون وقوع اي مقاومة تذكر”.

يذكر ان عجلة مفخخة انفجرت قبل عشرة ايام داخل منطقة الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي واسفر الحاث في حينه الى اصابة ثلاثة مدنيين بينهم اثنين من منتسبي القوات الامنية “.

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