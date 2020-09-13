رصد عشرات حالات كورونا في قوة

2020/09/13 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي، "إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا المستجد، 88 منهم من نفس الوحدة واثنان من بلد آخر مساهم بالقوات" مشيرا إلى أن المصابين "في عزلة تامة، وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس"

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