2020/09/13 | 20:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأحد، عن إلقاء القبض على مواطنين من بنغلادش يعذبون شخصاً لغرض ابتزازه في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملون داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهم بخطف شخصاً آخرا من نفس الدولة وتعذيبه".





وأضافت أن " دوريات النجدة وخلال التجوال في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين بأنه بنغلاديشي الجنسيه حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين ايضاً".وأوضحت القيادة، أنه "بعد الاستدلال على مكان الخطف تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد الحقوقي عامر عبيد الفتلاوي مدير شرطة النجدة والقي القبض على الخاطفين داخل هيكل بناء وتبين أن الخاطفين كانوا يقومون بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال ، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مواطنين من بنغلادش يعذبون شخصاً لغرض ابتزازه في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مواطنين من بنغلادش يعذبون شخصاً لغرض ابتزازه في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).