تربية ميسان تعلن اسماء المتقدمين للدراسات العليا

2020/09/13 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية تربية ميسان، الأحد، نتائج المتقدمين لدراسات العليا.وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية اعلنت عن اسماء المتقدمين للدراسات العليا الدبلوم والماجستيرو الدكتوراة من اجل الحصول على عدم الممانعة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،مشيرا الى ان عدم الممانعة ستسلم للمقبول بعد النظر بالاعتراضات التي حددتها المديرية بيومين.

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