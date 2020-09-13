الفتح: الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز في العراق

2020/09/13 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أعتبر عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاحد، بان أي شركة امريكية لم تحقق أي منجز على ارض العراق منذ 2003 وحتى اليوم.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، إن “كل الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز حقيقي في المشاريع منذ الاحتلال 2003 وحتى يومنا هذا” لافتا الى ان “الشركات تاخذ عقود وتمنحها الى مقاولين ثانويين ولكن المحصلة عدم وجود نتائج وهي بالاحرى عقود بائسة”.

ودعا البلداوي الحكومة ووزرائها الى “البحث عن شركات عالمية رصينة يكون لها انجازات تسهم من خلال اعمالها في تحقيق انجاز حقيقي للمشاريع والتالي توفر خدمات للشعب العراقي”.

وكانت الشركات الامريكية اخذت عقود مبالغ مالية طائلة خلال السنوات الماضية لكنها لم تحقق أي انجازات على الارض وسط شبهات فساد مالية كبيرة.



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