2020/09/13 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ▪️الجسر سيكون بطول 246 متراً منها 155 متراً فوق النهر ▪️الجسر سيضم ممرات للذهاب والاياب مخصصة للمشاة والزائرين في ايام المناسبات الدينية ▪️وجود أماكن للاستراحة والترفيه في الجسر ما يجعله معلماً سياحياً جديداً في بغدادهناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الإعمار تعلن استئناف تنفيذ جسر الكريعات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار تعلن استئناف تنفيذ جسر الكريعات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الإعمار تعلن استئناف تنفيذ جسر الكريعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).