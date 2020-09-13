القبض على مجموعة ارهابية فجرت عجلة مفخخة في الرمادي

2020/09/13 | 20:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، الاحد، باعتقال مجموعة ارهابية نفذت عملية تفجير عجلة مفخخة وسط مدينة الرمادي .

وقال رزيج ان قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن المحافظة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر المجموع...

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