بالوثيقة.. نقل ضابط رفيع في اللواء الرئاسي الى الداخلية

2020/09/13 | 20:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمراً بنقل ضابط كبير في لواء رئاسة الجمهورية الى الوزارة.





وجاء في أمر وزاري للغانمي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه انه تقرر "نقل اللواء {سمكو نام أمين طه} من مقر لواء رئاسة الجمهورية/1 الى وزارة الداخلية ويكلف بمهام منصب معاون وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي".

وأشار الى "تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره".

عمار المسعودي

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