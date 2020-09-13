الحلبوسي مغرداً: ثوابت اكدتها المرجعية كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها

2020/09/13 | 20:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} غرد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن بيان المرجع الاعلى اية الله العظمى الامام علي السيستاني {دام ظله}.وقال الحلبوسي في صفحته على {تويتر}" خير الكلام ما قل ودل:-الانتخابات المبكرة النزيهة.-مواجهة الفساد فعلاً وليس قولاً.-فرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت.-سيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي.ثوابت اكدتها المرجعية الرشيدة، تعبر عن تطلعات الشعب العراقي كنا وما زلنا وسنبقى نعمل بها من اجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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