جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي في محيط مطار بغداد الدولي

2020/09/13 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نوهت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، الى اجراء جهاز مكافحة الإرهاب تدريب ليلي في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ننوه ان جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي بمحيط مطار بغداد الدولي”.





واوضحت، ان التدريب الليلي، هو اجراء طبيعي بمتطلبات التدريب الخاصة لابطال جهاز مكافحة الارهاب”.

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