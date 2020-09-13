الحلبوسي يعلن تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية

2020/09/13 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد / أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية والتي تعبر عن تطلعات الشعب العراقي وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر كنا ومازلنا وسنبقى نعمل عليها من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات وعبر بخير الكلام ماقل ودل في إشارة للثوابت والتي نصت على _الانتخابات المبكرة […]

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