زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 1 - دلور ميقري

2020/09/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري فورَ علم ديبو بحضور ابن عم امرأته من عمّان، دبّرَ إجازة لمدة ثلاثة أيام.



علاقته لم تكن طيّبة على وجه العموم برئيس المخفر، الشركسيّ الأصل، وكان هوَ نائبه.



لكنه كان يتودد إلى هذا الضابط، مستغلاً معرفته بلغته.



وإذاً، حصلَ على الإجازة ببعض الصعوبة ولا شك.



آبَ بعدئذٍ إلى المنزل، ليجد زوجته قد أكملت استعدادات السفر إلى دمشق، التي تبعُد عن بلدة العسال ساعةً بالسيارة.



هذه البلدة، وكان ديبو قد نقل إليها من ......





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