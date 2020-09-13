كورونا....هل ستسرع من عملية الانتقال؟ - عادل حبه

2020/09/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه كورونا....هل ستسرع من عملية الإنتقال من النيوليبرالية؟بقلم صاموئيل كاهر المحلل السياسي لجريدة المورنينغ ستار البريطانيةترجمة عادل حبه كتب جو جيل، الصحفي والمحلل في جريدة Morning Star البريطانية، ونائب رئيس تحرير The Middle East Eye، مقالا ً تحليلياً عن الانتقال من النيوليبرالية، في ورقة تعكس وجهات نظر الحزب الشيوعي البريطاني.



طياً ما جاء في هذه الورقة:يعتقد جو جيل أنه م ......





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