"الخدمة والغرامة".. الحكم في إسرائيل على صديقة "دي كابريو" السابقة

2020/09/13 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في تل أبيب، الأحد، حكما على عارضة الأزياء الإسرائيلية، بار رفائيلي (35 عاما)، بأداء مهام في إطار خدمة المجتمع لمدة تسعة أشهر، وقضت بسجن والدتها 16 شهرا، بتهمة التهرب من سداد الضرائب على أرباح جنتها من عملها العالمي

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