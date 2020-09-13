2020/09/13 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('يونيفيل' تعلن إصابة 90 من عناصرها بكورونا في جنوب لبنان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('يونيفيل' تعلن إصابة 90 من عناصرها بكورونا في جنوب لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).