العراق يتفق مع فرنسا على تأهيل أسطول الطائرات الزراعية: نستعد لموسم المكافحة

2020/09/13 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، الاتفاق مع فرنسا على تأهيل أسطول الطائرات الزراعية المستخدمة في حملات المكافحة، مع تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لبحث الملفات العالقة.



وقالت الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايلول 2020)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اتفق مع القائم بالأعمال الفرنسي السيد جان نويل بونيو على صيانة وتأهيل أسطول الطائرات الزراعية المستوردة من فرنسا وإدخالها للخدمة استعداداً لحملات مكافحة الدوباس على النخيل والآفات الزراعية الأخرى".

وأوضح البيان أن "هناك اتفاقا حصل في السنوات السابقة على استيراد هذه الطائرات من شركة إيرباص وهي الآن بحاجة للتأهيل والصيانة كشرط اساس لاستمرار التعاون مع هذه الشركة".

وأضاف أن "الوزير وافق على تلبية الدعوة التي قدمها القائم بالأعمال الفرنسي لزيارة فرنسا وعقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي، حيث أشاد الخفاجي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الوزارة بفرنسا كونها إحدى الدول الداعمة للتنمية الزراعية ورفع مستويات الإنتاج والاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتابع أنه "تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين سيما في مجالات البيطرة والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والمكافحة الوقائية على أن يستمر التشاور والتعاون خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل النتائج سيما في مجال التبادل التجاري فيما يخص الحيوانات الحية والدواجن والتلقيح الاصطناعي والدعم اللوجستي".

ولفت البيان إلى أن "القائم بالاعمال الفرنسي عبر عن نية بلاده الصادقة للتعاون مع وزارة الزراعة أملا بحل كل المعوقات خلال اجتماعات لاحقة تعقد مع الوفدين الذين تم تشكيلها لهذا الغرض".

وأكد "التزام الحكومة الفرنسية التام بمد جسور العمل المشترك والانتقال من طريقة الوعود إلى التطبيق العملي مرحبا بزيارة وفد من الوزارة إلى السفارة الفرنسية في بغداد لبحث كل الملفات العالقة وتذليلها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

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