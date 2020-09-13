العراق يتفق مع فرنسا على تأهيل أسطول الطائرات الزراعية: نستعد لموسم المكافحة

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، الاتفاق مع فرنسا على تأهيل أسطول الطائرات الزراعية المستخدمة في حملات المكافحة، مع تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لبحث الملفات العالقة.
وقالت الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايلول 2020)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اتفق مع القائم بالأعمال الفرنسي السيد جان نويل بونيو على صيانة وتأهيل أسطول الطائرات الزراعية المستوردة من فرنسا وإدخالها للخدمة استعداداً لحملات مكافحة الدوباس على النخيل والآفات الزراعية الأخرى".
وأوضح البيان أن "هناك اتفاقا حصل في السنوات السابقة على استيراد هذه الطائرات من شركة إيرباص وهي الآن بحاجة للتأهيل والصيانة كشرط اساس لاستمرار التعاون مع هذه الشركة".
وأضاف أن "الوزير وافق على تلبية الدعوة التي قدمها القائم بالأعمال الفرنسي لزيارة فرنسا وعقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي، حيث أشاد الخفاجي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الوزارة بفرنسا كونها إحدى الدول الداعمة للتنمية الزراعية ورفع مستويات الإنتاج والاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وتابع أنه "تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين سيما في مجالات البيطرة والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والمكافحة الوقائية على أن يستمر التشاور والتعاون خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل النتائج سيما في مجال التبادل التجاري فيما يخص الحيوانات الحية والدواجن والتلقيح الاصطناعي والدعم اللوجستي".
ولفت البيان إلى أن "القائم بالاعمال الفرنسي عبر عن نية بلاده الصادقة للتعاون مع وزارة الزراعة أملا بحل كل المعوقات خلال اجتماعات لاحقة تعقد مع الوفدين الذين تم تشكيلها لهذا الغرض".
وأكد "التزام الحكومة الفرنسية التام بمد جسور العمل المشترك والانتقال من طريقة الوعود إلى التطبيق العملي مرحبا بزيارة وفد من الوزارة إلى السفارة الفرنسية في بغداد لبحث كل الملفات العالقة وتذليلها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".
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