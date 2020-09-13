2020/09/13 | 20:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى

رفضت عشائر شمال قضاء المقدادية في ديالى، الاحد، محاولات الاساءة لقيادات الحشد الشعبي في المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى السابق واحد ابرز شيوخ عشائر شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محاولات البعض نشر اكاذيب وافتراءات على قيادات الحشد الشعبي ورموز بعض العشائر الاصيلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي تعتبر اجندة خبيثة يحاول البعض من خلال التفريق بين الحشد وعشائر المناطق المحررة”.

واضاف ان” مسؤول محور ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي شخصية مضحية ووطنية وكان له دورا كبير في دعم عشائرنا واعادة النازحين وتشكيل قوة لمسك الارض مؤكدا بان اي محاولات اساءة مدانة والحشد قدم دماء زكية في مواجهة الارهاب”.

واشار الجبوري الى ان” عشائر شمال المقدادية لن تنسى تضحيات الحشد الشعبي وقياداته مؤكدا بان مايحدث هي محاولات بائسة لن تنثينا عن مواصلة العمل والتنسيق المشترك من اجل انهاء الارهاب في مناطقنا”.

وكانت مواقع مجهولة اثارت مؤخرا سلسلة اكاذيب وافتراءات ضد الحشد الشعبي ورموز عشائرية في محاولة للتسقيط وسط تاكيد بان تلك المواقع هي ادوات داعشية جديدة.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر المناطق المحررة بديالى ترفض الاساءة للحشد الشعبي وتعتبرها “اجندة خبيثة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر المناطق المحررة بديالى ترفض الاساءة للحشد الشعبي وتعتبرها “اجندة خبيثة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).