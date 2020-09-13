الوكالة الفرنسية :تطبيع البحرين مع الكيان الاسرائيلي حصل بدعم سعودي

2020/09/13 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكدت وكالة الصحافة الفرنسية ، الاثنين، ان تحرك البحرين لاقامة علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني لم يكن يحدث لولا حصولها على الضوء الاخضر من السعودية ، وهي خطوة أخرى فيما يسميه المراقبون “التطبيع البديل” للعلاقات السعودية مع الدولة الصهيونية.

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