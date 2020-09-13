بالصور.. القبض على أجنبيين يعذبان شخصاً لابتزازه في كربلاء

2020/09/13 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملان داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهما بخطف شخصاً آخر من نفس جنيستهم وتعذيبه.وذكر بيان لاعلام الشرطة ان "دوريات النجدة وخلال التجوال في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين بأنه بنغلاديشي الجنسية حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين ايضا".وأضاف انه "وبعد الاستدلال على مكان الخطف تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد الحقوقي عامر عبيد الفتلاوي مدير شرطة النجدة والقي القبض على الخاطفين داخل هيكل بناء وتبين أن الخاطفين كانا يقومان بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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