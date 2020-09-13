نبيلة عبيد توجه رسالة خاصة لكاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده

2020/09/13 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ هنأت الفنانة نبيلة عبيد ، الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده، الذي وافق أمس السبت 12 سبتمبر ، حيث نشرت الفنانة الكبيرة ، مقطع فيديو ضم صورا لها على أنغام إحدى أغاني القيصر ، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.وعلقت نبيلة على الفيديو قائلة : “بحب صوت كاظم الساهر، وأغانيه الجميلة، وفي عيد […]

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